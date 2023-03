Zwei "Exoten" in Australien: Pertl-Brüder mischen ozeanische Meisterschaft auf

Austria? Australia? Österreicher? Ozeanien? Die Salzburger Triathleten Lukas und Philip Pertl wollen im Rennen am Samstag herausstechen.

Australier und Neuseeländer schwimmen, radeln und laufen in der Nacht auf Samstag im tasmanischen Devonport um den Titel der ozeanischen Triathlon-Meisterschaft. Unter sich sind die Lokalmatadoren beim Kontinentalcup-Sprint aber nicht. Ein Athlet aus Taiwan, einer aus Tahiti und zwei Salzburger mischen mit. "Als Exoten", sagt Lukas Pertl, der sich am Dienstag mit seinem Bruder Philip recht kurzfristig aufmachte. Die große Aufgabe: den 30-Stunden-Flug in wenigen Tagen verkraften. "Wir haben aber Erfahrung mit dem Reisen und unsere Taktiken entwickelt."

30-stündige Anreise, große Konkurrenz

Die Gasteiner gehen mit den Startnummern 7 und 9 in den Sprintwettkampf bei gemäßigten äußeren Bedingungen. Geschwommen wird im Meer, der 20-Kilometer-Radkurs ist flach, aber verwinkelt, die Konkurrenz vor allem beim abschließenden Lauf groß. "Wegen der ozeanischen Meisterschaft ist die australische Elite gesammelt am Start. Das wird ein scharfes Rennen", sagt Lukas Pertl, der zuletzt in Hongkong mit seinem ersten internationalen Sieg in die neue Saison gestartet ist .

Von Australien nach Neuseeland

Philip Pertl kämpfte da noch mit Achillessehnenproblemen und wurde Achter. "Ich bin jetzt fitter, die Laufform ist besser und die Hoffnung auf ein gutes Rennen daher groß", sagt der jüngere Pertl, der sich seine Taktik schon zurechtgelegt hat. "Wir werden am Rad Druck machen, um die Topleute müde zu machen." In Australien stimmt sich das Duo auf den ersten Weltcupbewerb 2023 ein, der am folgenden Sonntag in New Plymouth, Neuseeland, ansteht.