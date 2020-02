In Abwesenheit von Amer Hrustanovic, der seine internationale Karriere beendet hat, wollen drei Walser Zukunftshoffnungen bei der Ringer-EM aufzeigen. Markus Ragginger fehlt verletzt.

