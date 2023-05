Trotz Kritik im Umfeld: Grünau steht hinter seinem Trainer Bernhard Kletzl

Nach dem schwachen Start ins obere Play-off wird es in Wals unruhig. Trainer Bernhard Kletzl soll derzeit nicht zur Diskussion stehen.

Bernhard Kletzl (l.) und sein Co-Trainer Emre Ispiroglu sind in Grünau nicht mehr unumstritten.

Nach der 2:5-Pleite in St. Johann und dem Landescup-Aus bei Austria Salzburg (1:4) wollte Grünau am Sonntag gegen Seekirchen unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Nach einer dürftigen Vorstellung mussten die Walser letztendlich aber zufrieden sein, dass sie zumindest einen Punkt (0:0) auf der Habenseite haben. Für Trainer Bernhard Kletzl kommt die schwierige Phase nicht überraschend: "Im oberen Play-off sind alle Clubs auf Augenhöhe, da entscheiden oft Kleinigkeiten. Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden und blicke positiv in die Zukunft."

Trainer Kletzl bleibt optimistisch

Derzeit sind die Walser als Dritter noch voll auf Kurs in Richtung Regionalliga West 2023/24, Seekirchen und Kuchl lauern aber auf den Rängen vier und fünf. "Es wird bis zum Schluss eng bleiben. Wir haben aber die Qualität, um den Sprung nach oben zu schaffen", sagt Kletzl, der im Umfeld der Walser, wie sein Co-Trainer Emre Ispiroglu, nicht mehr unumstritten sein soll.

Präsident Bauer nicht glücklich mit Entwicklung

Auch Präsident Hans-Peter Bauer ist mit den Ergebnissen und Leistungen in den vergangenen Wochen alles andere als zufrieden: "Die Entwicklung ist nicht gut. Und die Resultate sind natürlich alles andere als erfreulich." Trotzdem steht der Trainer für den Rechtsanwalt (noch) nicht zur Diskussion. "Wir machen mit Kletzl weiter und derzeit gehe ich davon aus, dass er auch in der kommenden Saison bei uns auf der Trainerbank sitzen wird." Richtungsweisend werden die beiden kommenden Spiele in Kuchl und gegen Tabellenführer Austria Salzburg sein.

Thomas Schnöll bestätigt Treffen mit Anif

Einen wichtigen Erfolg konnte dagegen Markus Huber feiern: Der Anif-Trainer gewann mit seiner Mannschaft gegen Grödig mit 3:1 und kletterte damit an die Tabellenspitze des unteren Play-offs. Trotzdem soll der Bayer nicht felsenfest im Sattel sitzen. Ein Treffen zwischen Anif-Obmann Norbert Schnöll und dem ehemaligen Grödig-Trainer Thomas Schnöll heizte die Gerüchteküche vergangene Woche an. "Es gab ein Gespräch. Da ist es aber nicht um den Trainerposten in Anif gegangen, sondern wir haben uns einfach ausgetauscht. Es ist kein einziges Wort über einen Vertrag oder Rahmenbedingungen gefallen", betont Thomas Schnöll.

Viel Arbeit erwartet Anif auf dem Spielersektor: Nach einigen Abgängen verhandelt Obmann Norbert Schnöll mit vielen namhaften Kickern und will einen Kader basteln, der in der Salzburger Liga oben mitspielen kann.