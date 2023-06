Trotz Radsturz und Rahmenbruch: Triathlet Lukas Pertl glänzt bei Europaspielen

Der Gasteiner beendet eine doppelte Aufholjagd in Krakau als bester Österreicher auf dem 22. Gesamtrang.

Lukas Pertl hat am Mittwoch im Triathlon-Einzelbewerb der Europaspiele in Krakau, Polen, gleich mehrere Rückschläge weggesteckt. Der 28-Jährige aus dem Gasteinertal, der inzwischen in Goldegg heimisch geworden ist, kam über die olympische Distanz von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen nach 1:48:48 Stunden als 22. ins Ziel. Auf den norwegischen Sieger Vetle Bergsvik Thorn hatte der Pongauer 1:58 Minuten Rückstand. Seine Landsleute Leon Pauger (25. Rang, +2:23 Minuten) und Alois Knabl (30., +3:09) ließ er hinter sich.