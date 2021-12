TTC Kuchl: Mit einem Dämpfer in die Winterpause

Tabellenrang drei steht noch, aber die Niederlage von Kuchl 1 gegen Mauthausen war schmerzhaft. Kuchl 2 dagegen kämpft in der zweiten Bundesliga gegen den Abstieg - es wird wohl eng werden.

Mit gemischten Gefühlen geht man beim TTC Kuchl in die Winterpause. Das Einserteam ließ zwar Kufstein am Samstag im unteren Play-off der ersten Bundesliga mit 4:0 keine Chance. Am Sonntag allerdings setzte es gegen den Tabellennachbarn Mauthausen eine überraschende 2:4-Heimniederlage. Den Unterschied in dem fast dreieinhalbstündigen Krimi machte Mauthausens zurückgekehrte Nr. 1 Bernhard Kinz-Presslmayer - er besiegte sowohl Thomas Ziller als auch Mate Moricz im Einzel und auch im Doppel siegten Kinz-Presslmayer/Oberfichtner klar mit 3:0 gegen die Kuchler Moricz/Dillon.

