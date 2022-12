Schauturnen macht ukrainische Talente sichtbar

Das Weihnachtsschauturnen der Turn-Gym-Union Salzburg feiert am Sonntag ein Comeback - mit einigen Weltmeisterinnen, aber auch neuen Vereinsmitgliedern, die aus der Ukraine fliehen mussten.

Um die 250 Turnerinnen und Turner zeigen am Sonntag (ab 16.45 Uhr) in der Sporthalle Alpenstraße ihr Können. Beim Weihnachtsschauturnen der Turn-Gym-Union Salzburg (TGUS), das zuletzt vor drei Jahren stattfinden konnte, wird unter dem Motto "Moves on top" eine etwa zweistündige Show geboten. Rhönradturnen, Trampolinspringen, Kunstturnen, Showdance oder Rhythmische Sportgymnastik - das Programm ist vielseitig wie der veranstaltende Verein und seine Sportlerinnen und Sportler.

Weltmeisterinnen und ukrainische Talente bieten Show

Ihre Auftritte lassen sich dabei weder die Kleinsten noch die Aushängeschilder der TGUS entgehen. Zu sehen sind etwa Rhönrad-Weltmeisterin Birgit Halwachs, die Junioren-Weltmeisterin im Showdance, Emma Wischenbart, oder die EM-Teilnehmerin im Trampolinspringen, Sara Hekele. Und mit dabei sind auch jene 16 ukrainischen Talente, die sich nach der Flucht aus ihrer von Russland überfallenen Heimat dem Salzburger Verein anschlossen. Für sie soll das Weihnachtsschauturnen ein besonderes Highlight werden, hofft TGUS-Obmann Johann Pichler.

Verein TGUS musste bürokratische Hürden nehmen

Seit Mai sind 15 Mädchen und ein Bub aus der Ukraine, im Alter von 7 bis 15 Jahren, Teil seines Vereins geworden. "Sie sind voll eingebunden in unseren verschiedenen Gruppen und alle ausgesprochen gut", sagt Pichler. Neben dem großen turnerischen Talent beeindruckt ihn auch der Fortschritt beim Erlernen der neuen Sprache. Auch der Ärger über die bürokratischen Hürden beim Anstellen der ukrainischen Trainerin Yana Bezhenova ist etwas verflogen. In enger Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg habe man eine Lösung gefunden, um sie auch finanziell zu unterstützen. "Wie es langfristig weitergeht, ist aber unklar", sagt der Langzeitfunktionär der TGUS.

"Wir wollen viel Menschlichkeit hineinbringen"

Er hofft, dass möglichst viele Turnerinnen und Turner am Sonntag aktiv sein können - und viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort sind. Die Zahlen von früher, als 800 Menschen in der Halle waren, werde man zwar nicht erreichen. "Aber 400 bis 500 Zuschauer wären schon toll", sagt Pichler, der den finanziellen Gewinn - der Verein bittet um Eintrittsspenden - den ukrainischen Familien zukommen lassen will. Und am Ende des Schauturnens kommt in bewährter Manier der Weihnachtsmann, der Johann Pichler wieder verräterisch ähnlich sehen wird. Auf seinem Schlitten bringt er viele Geschenke. "Vor allem für unsere ukrainischen Mitglieder wollen wir viel Menschlichkeit hineinbringen und Freude bereiten", sagt der TGUS-Obmann.