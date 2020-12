Salzburgs Rhönrad-Turnerinnen nutzten am Wochenende die Chance, sich bei den Österreichischen Meisterschaften in der Sporthalle Alpenstraße ihre Tickets für die in den Sommer 2021 verschobene Weltmeisterschaft in den USA zu sichern. Dabei hatten auch die Besten mit den Tücken des neuen Hallenbodens zu kämpfen. So konnte selbst Favoritin Birgit Halwachs einen Ausrutscher auf dem glatten Untergrund nicht vermeiden. Dennoch gewann sie alle Elite-Bewerbe vor ihrer TGUS-Clubkollegin Ingrid Vukusic, wobei beide die WM-Norm erfüllten.

Bei den Juniorinnen war Malena Kernacs eine Klasse für sich. Die Salzburgerin gewann dank Siegen in der Spirale, im Sprung und im Geradeturnen souverän die Mehrkampfwertung. Mit starken 28,65 Punkten knackte sie locker das WM-Limit von 20 Punkten. Ohne ihren Ausrutscher in der Spirale hätte sie wohl sogar die magische Marke von 30 Punkten geknackt. Neben Kernacs schafften noch drei weitere Salzburgerinnen die WM-Norm: Marie Gangl als Zweite in allen Bewerben bis auf den Sprung sowie Selina und Emilie Memeti.