TV Straßwalchen ist Österreichischer Meister im Teamturnen

Das Teamturnen ist ein aus Skandinavien stammender Dreikampf bestehend aus Tumbling ("Tempobodenturnen"), Minitrampolin und einer Showtanz-Choreografie.

Bei den österreichischen Meisterschaften im Teamturnen in Wien gewann der TV Straßwalchen um Trainerin Anna Strobl in der offenen Klasse den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte. Das zweite, jüngere Team wurde mit einem halben Punkt Rückstand auf Hohenems Vizemeister. In der Elite-Kategorie triumphierte erwartungsgemäß die Turnerschaft Wolfurt. Das Teamturnen ist ein aus Skandinavien stammender Dreikampf bestehend aus Tumbling ("Tempobodenturnen"), Minitrampolin und einer Showtanz-Choreografie. Österreich hat in den vergangenen Jahren international stark aufgeholt. Bei den Titelkämpfen in der Sporthalle Brigittenau waren am Wochenende 316 Turnerinnen und Turner aus elf Vereinen und fünf Bundesländern am Start.