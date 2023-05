Über 300 Läufer stellten sich der Herausforderung des Schwarzach Trails

Mit Startern aus ganz Österreich feierte Schwarzach am Wochenende ein großes Lauf-Fest. 324 Athleten kamen zum Schwarzach Trail in den Pongau. In der K47 Wertung sicherten sich Raphael Miks mit einer Zeit von 04:47:08 Stunden und Tabea Fian, die das Ziel nach 5:59:39 Stunden erreichte Platz eins. K33 ging nach 03:08:46 Studnen an Johann Stuhler bzw. Anja Neumann (03:33:43 Stunden) und den K15 Bewerb sicherten sich Dominik Hirczy (1:16:47 Stunden) und Lokalmatadorin Simone Gratz (1:35:59 Stunden).

BILD: SN/SW/SCHWARZACH TRAIL Schwarzach feierte den Laufsport.

324 Starter gingen am vergangenen Wochenende an den Start beim sehr herausfordernden Schwarzach Trail. 124 davon zog es in der K47 über 47 Laufkilometer und zahllose Höhenmeter durch die gesamte Pongauer Sonnenterrasse. Bereits nach 04:47:08 Stunden überquerte Raphael Miks von der Oberösterreichischen Union Vorchdorf die Ziellinie im Schwarzacher Ortszentrum. Zwei Minuten später gingen Mike Fölsner und Matthias Naglmayr zeitgleich über die Ziellinie. Die erste Dame im K47 Bewerb war Tabea Fian, die die Strecke in einer Zeit von 5:59:39 Stunden absolvierte. Platz zwei bei den Damen schnappte sich Evelyne Lachner mit einer Zeit von 6:08:59 Stunden. Rang drei ging an Rosi Löcker (6:30:35 Stunden).

BILD: SN/SW/WALLNER Insgesamt 324 Starter kämpften sich durch den Schwarzach Trail. In der neuen K 33 Wertung war es Johann Stuhler, der nach 03:08:46 als erstes im Zielraum im Herzen Schwarzachs auftauchte. Dicht gefolgt von Bernhard Reich und Roman Brandstetter, die das Podium komplettierten. Anja Neumann traf bei den Damen nach 03:33:43 Stunden als erste Frau im K33 Bewerb im Ziel ein. Eva Aschaber sicherte sich Rang zwei und Luisa Linsinger den dritten Platz. Im K15 Bewerb warteten bei den Herren 71 Starter im Schwarzacher Zentrum auf den Startschuss. Als erstes retour im Zielbereich war Dominik Hirczy (1:16:47 Stunden). Daniel Rohringer holte sich nach 01:18:46 Stunden Platz zwei und Stefan Kreuzer überquerte nach 01:26:53 Stunden als dritter das Ziel. Bei den Damen war es die Lokalmatadorin Simone Gratz, die nach 1:35:59 Stunden als erste vor dem Ziel auftauchte und sich die Gold-Medaille sicherte. Rang zwei ging an Selina Regenfelder (1:37:48 Stunden). Rang drei schnappte sich Annemarie Sturm-Begusch.