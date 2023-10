UHC fehlte auch im Cup-Krimi gegen Lustenau nur ein Tor

Salzburger hatten in der Schlussphase den Sieg vor Augen, verloren aber zum dritten Mal in Folge mit einem Treffer Unterschied.

Den Handballern des UHC klebt weiterhin das Pech an den Fingern. Schon in der Meisterschaft hatten die Salzburger mehrfach den ersten Saisonerfolg in Reichweite, mussten sich dann aber mit einem Tor Unterschied geschlagen geben. In der 1. Runde des ÖHB-Cups fand nun diese Negativserie am Samstg ihre bittere Fortsetzung. Im Auswärtsmatch gegen den HC Lustenau musste sich der UHC erst in der Verlängerung mit 31:32 geschlagen geben.

Drei-Tore-Lauf war zu viel

Auch in Vorarlberg wäre der Sieg durchaus möglich gewesen. Zwar lag man zur Pause mit 11:14 zurück, kurz vor Ende der regulären Spielzeit brachte Sebastian Aufhauser die Salzburger aber erst mit 25:24, dann mit 26:25 in Führung. Lustenau gelang aber jeweils der prompte Ausgleich und so musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Dort zogen die Vorarlberger schnell um drei Tore davon, drei Mal gelang dem UHC noch der Anschlusstreffer. Der Ausgleich blieb den Salzburgern aber verwehrt.

"Wir waren nicht clever genug"

"Entscheidend war leider wieder einmal unser Unvermögen, in den wichtigen Phasen der Partie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da waren wir einfach nicht clever genug. Auch hat man einigen Spielern nach den drei knappen Auftaktniederlagen in der Liga die Verunsicherung angemerkt", meinte Coach Daniel Röse. "In vielen Phasen des Spiels waren wir zudem zu statisch. Sobald wir das Tempo angezogen und Bewegung ins Spiel gebracht haben, hat es funktioniert, aber das hätte viel öfter der Fall sein müssen."