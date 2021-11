UHC Salzburg feierte ersten Saisonsieg

Das Schlusslicht der 2. Bundesliga überraschte zum Auftakt der Rückrunde beim Tabellendritten.

Nach einer Hinrunde ohne Punktgewinn hat der UHC Salzburg am Samstag den ersten Sieg in der 2. Handball-Bundesliga gefeiert. Dank einer neuerlich starken Abwehrleistung setzte sich der Liganeuling beim Tabellendritten Linz/Edelweiß mit 24:20 (10:8) durch. In einer abwechslungsreichen zweiten Halbzeit legten beide Teams 5:0-Läufe hin. Die Salzburger lagen zwischenzeitlich sieben Tore voran und behielten auch nach dem Ausschluss von Topscorer Sebastian Aufhauser, der fünf Treffer erzielte, die Nerven. Salzburgs Goalie Hamidreza Sharifi lief in der Schlussphase zur Hochform auf.

Salzburger schlugen den Tabellendritten

"Wir haben es uns wieder durch eine Menge Fehlwürfe unnötig schwer gemacht, aber die Abwehr stand - vor allem in der ersten Halbzeit - grundsolide und war auch nach der Pause in Ordnung", sagte Trainer Daniel Röse nach dem Auswärtssieg und fügte hinzu: "In Summe war es eine tolle Teamleistung mit einem sehr starken Auftritt von Rückraumspieler Patrick Scherbel." Die Salzburger bleiben Tabellenschlusslicht.