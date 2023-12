UHC Salzburg kassiert in Wels höchste Saisonniederlage

Salzburger hielten 25 Minuten lang mit, scheiterten aber an "katastrophaler Wurfausbeute".

Der UHC kommt heuer in der HLA Challenge Nord/West (2. Handball-Bundesliga) einfach nicht so richtig in Schwung. In Wels mussten die Salzburger am Samstag mit 26:33 (14:18) sogar die höchste Saisonniederlage einstecken. Damit rangieren sie mit nur einem Sieg und einem Remis bei sieben Niederlagen punktgleich mit Schlusslicht Schwaz am vorletzten Tabellenplatz.

Trefferserie vor der Pause

Zumindest im Torverhältnis liegt der UHC dank 33 geworfener Tore mehr klar vor den Tirolern, die am Freitag ihr Heimspiel gegen Lauterach ebenso mit sieben Toren Differenz verloren. Dass für die Salzburger in Wels mehr drin gewesen wäre, zeigten die ersten 25 Minuten, in denen sie das Spiel offenhalten konnten. Erst kurz vor der Pause zogen die Oberösterreicher mit einer Trefferserie davon und erspielten sich so einen 18:14-Pausenvorsprung. Diesen bauten sie in Hälfte zwei langsam, aber kontinuierlich aus und siegten am Ende mit 33:26.

"Frei verworfen"

UHC-Trainer Herbert Wagner haderte vor allem mit der Chancen-Verwertung: "Es war leider eine katastrophale Wurfausbeute. Die Spieler haben im Angriff viele schlechte Entscheidungen getroffen und entweder zu unvorbereitet geworfen oder sie waren frei auf sechs Metern durch und haben dann trotzdem noch verworfen." Bester Werfer war sein Sohn Christian mit sieben Treffern.