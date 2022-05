Ukrainer reisten 1000 Kilometer zum Austria-Probetraining

Drei ukrainische Fußballtalente reisten vergangene Woche aus Ungarn an und beeindruckten die Verantwortlichen des Fußball-Westligisten Austria Salzburg.

Anfragen für Probetrainings in seiner Nachwuchsabteilung erhält der neue Austria-Jugendchef Sascha Gasthuber Tag für Tag. Am vergangenen Montag flatterte aber eine besondere Nachricht in sein Mail-Postfach. "Ein junger Ukrainer hat sich für ein Probetraining beworben. Ich habe ihm aber erklärt, dass wir kein Internat haben und aus diesem Grund keine Unterkunft für Testspieler zur Verfügung stellen können", betont Gasthuber, für den das Thema damit erledigt schien.

Als zwei Tage nach der Anfrage auf einmal eine ukrainische Familie mit ...