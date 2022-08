Unbesiegt: Ein Homerun vom Vereinsstart zum Meistertitel für die Hallein Braves

Nicht einmal zwölf Monate nach ihrer Vereinsgründung haben die Baseballer der Hallein Braves bereits ihren ersten Meistertitel in der Tasche. Und das mit weißer Weste.

Mit den letzten beiden Spielen am Samstag, 20. August, gegen die Schwaz Tigers II haben die der ASKÖ Braves Baseball Hallein ihren Triumph perfekt gemacht - nicht einmal zwölf Monate nach ihrer Gründung im September 2021 und das ungeschlagen mit acht Siegen in acht Spielen. "Ich habe gewusst, dass wir für die Landesliga einen guten und konkurrenzfähigen Kader beisammenhaben. Dass es in der ersten Saison gleich für den Titel reicht, ist natürlich ein Traum", freute sich Obmann und Coach Richard ...