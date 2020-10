Ungewisse Wochen für das Fußball-Unterhaus

Wegen Coronafällen und des Verbots im Tennengau kam es zu einer Absagenflut im Fußball-Unterhaus. Manche Clubs suchen noch nach Auswegen.

Nach dem Verbot von Sportveranstaltungen im Bezirk Hallein sind am Dienstag laufend Spielabsagen beim Salzburger Fußballverband eingelangt. Da durch die Verordnung aber nur die Tennengauer Spielstätten und nicht deren Vereine und Spieler gesperrt wurden, arbeiten viele Vereine weiter an Lösungen, um andernorts trainieren und spielen zu können.

Am Dienstag waren es dann noch zwei Tennengauer Vereine, die weiterhin davon ausgehen, auch am kommenden Wochenende im Einsatz zu sein: Salzburg-Ligist Golling wird zwar in der Folgewoche gegen Hallein aussetzen ...