Unterhaus-Comeback: "Ungewohnt, aber richtig cool"

Austria Salzburg machte nach langer Coronapause den Anfang.

Seit Mitte Oktober stand das Fußball-Unterhaus wegen der Corona-Pandemie in ganz Österreich still. Nach über sieben Monaten Pause rollt der Ball auf den Fußballplätzen endlich wieder. Als erstes Team in Salzburg veranstaltete der Regionalligist Austria Salzburg ein Spiel. Die Violetten empfingen am Samstag den Regionalliga-Mitte-Club Spittal. Unter Einhaltung aller Coronaregeln und mit einer Genehmigung des Magistrats durften den Testkick 783 Austria-Fans live mitverfolgen. "Es war ungewohnt, aber richtig cool. Die Spieler und auch das ganze Trainerteam haben sich sehr gefreut ...