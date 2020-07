Die ersten Testspiele bereiteten den Unterhaus-Kickern große Freude.

Über drei Monate musste der Unterhaus-Fußball wegen des Coronavirus pausieren. Seit 1. Juli dürfen die Amateurteams wieder normal trainieren und auch Spiele absolvieren. Bereits am 8. August starten die ersten Ligen in Salzburg in die Saison 2020/21. Einige Teams absolvierten ...