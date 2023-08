Unterhaus-Kicker sichern sich WM-Titel im Streetsoccer

Bei der ersten Auflage des Red-Bull-Formats "Four2Score" standen drei Salzburger Amateurfußballer im Mittelpunkt: Die beiden Grünauer Stefan Federer und Julian Feiser sowie der Halleiner Kenan Sejdic sicherten sich am Wochenende in Leipzig den WM-Titel.

Dabei hatte es am Freitag nach den ersten beiden Vorrundenspielen nicht nach einem Durchmarsch ins Finale ausgesehen. Federer und Co. verloren am Kunstrasen-Court vor der RB-Arena in Leipzig ihre ersten beide Spiele. "Mit drei Siegen haben wir uns als Zweiter noch für die K.o.-Spiele qualifiziert", erklärt Federer.

Klarer Sieg im Finale

In den Finalspielen am Samstag waren die Salzburger, die mit dem Spanier Dilan Mojica auch einen Legionär im Team hatten, nicht mehr zu stoppen. Auf Siege gegen Bulgarien und Rumänien folgte ein dramatisches Halbfinale gegen die Niederlande. "In der Gruppenphase haben wir gegen die Niederländer noch verloren. Das Halbfinale war umkämpft, in der Verlängerung konnten wir uns aber durchsetzen", erzählt Federer. Im Endspiel gegen Südkorea spielte dann Sejdic groß auf. Der Youngster erzielte zwei Treffer und hatte damit großen Anteil am Sieg.

Wildcard für nächstes Jahr

"Sensationell. Es war eine überragende Veranstaltung. Top organisiert und wir haben letztendlich verdient gewonnen", sagt Federer, der dank des Turniersiegs mit seiner Truppe für die nächste Ausgabe gesetzt ist.