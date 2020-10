Unterhaus-Trainer: "Solange wir dürfen, werden wir uns zum Kicken treffen"

In der Stadt Salzburg und im Lungau dürfen Fußballteams noch trainieren. Tun sie das aber auch oder sind sie schon in der Winterpause?

Während im restlichen Bundesland bis Mitte November ein Sportverbot gilt, sind die Fußballplätze in der Stadt Salzburg und im Lungau noch nicht gesperrt. Weil nach der Aussetzung des Spielbetriebs aber im Jahr 2020 wohl kein Bewerbsspiel mehr stattfinden wird, haben auch in diesen beiden Bezirken viele Clubs ihre Kicker in die Winterpause geschickt.

Landesligist St. Michael hat - wie etwa auch die Vereine in Zederhaus, Mauterndorf und Mariapfarr - am vergangenen Freitag das Abschlusstraining für diese Saison abgehalten. ...