Unverhoffter Aufstieg für junge UTTC-Garde "große Chance"

Die weiblichen Nachwuchstalente im Salzburger Tischtennis spielen kommende Saison in der 1. Bundesliga. Dort setzen sich die Herren des UTTC hohe Ziele.

Die Damenmannschaft des Union-Tischtennis-Clubs Salzburg ist nach dem zunächst hauchdünn verpassten Aufstieg in der kommenden Saison doch erstklassig. Durch den Rückzug von Vorchdorf erben die Salzburgerinnen diesen Platz in der 1. Bundesliga im Unteren Play-off. Damit bekommt das Team mit Melanie Welkhammer, Lena Promberger, Sophia Pichler und Vanessa Tang die Möglichkeit, sich auf national höchstem Niveau zu messen.

"Das ist für unsere Jungen eine unheimlich gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln", sagt Günther Höllbacher und spricht damit die Nachwuchstalente Pichler (12), Tang (13) und Julia Dür (13) an. Letztere wurde schon zuvor an Oberpullendorf verliehen, um sicherzustellen, dass sie Spielpraxis in der 1. Bundesliga bekommt. Dür wird danach wieder zum UTTC zurückkehren.

UTTC visiert Meistertitel an

Damit stellt der UTTC bei Damen und Herren insgesamt vier Teams in den beiden Bundesligen. Mit dem Aushängeschild, der durch Toplegionäre verstärkten 1. Herrenmannschaft, verfolgen die Salzburger heuer sehr hohe Ziele. "Da darf man schon vom Meistertitel reden", sagt Höllbacher, der die Gesamtverantwortung an Obmann Walter Windischbauer abgegeben hat. Die mit den beiden Toplegionären Abdel-Kader Salifou und Amirezza Abbasi verstärkten UTTC-Herren starten ihre Mission am 1. September mit dem Heimspiel gegen Stockerau, womit es zum Wiedersehen mit Salzburgs Ex-Star Koyo Kanamitsu kommt.