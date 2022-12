"Updawgs" servieren den zweiten gang

Mit ihrem zweiten Film "All the Same" geben zehn Pongauer Freestyler Einblicke in ein Leben fernab von präparierten Skipisten und Skiliften.

"Wir haben noch nie für etwas so hart gearbeitet - unzählige Stunden sowohl im Schnee als auch vor dem Computer flossen in dieses Projekt. Aber es war jede einzelne Sekunde wert", schwärmt der Snowboarder Max Deutinger vom neuen Film "All the Same", der vor Kurzem in Bad Hofgastein und wenig später auf YouTube präsentiert wurde.

Zusammen mit seinen Freunden Tobias Höhenwarter, Manuel Lerchbaumer, Elias Meister, David Luckerbauer, Felix Reicher, Simon Hutter, Wolf Wieser, Jan Philip Schartner und Jonas Rachbauer, die unter dem Namen "Updawgs" auftreten, arbeitete er in den vergangenen Monaten intensiv an der Finalisierung des 15-minütigen Einblicks in die Welt des Wintersports abseits der herkömmlichen Pisten. Die Dreharbeiten führten die jungen Wintersportler dabei quer durch den Pongau und Pinzgau. Vom Bischofshofener Freizeitzentrum über den Großglockner, Maria Alm, Lend, Saalfelden, Taxenbach bis Gastein, Obertauern, Schwarzach und Mühlbach.

SN/sw/wolf wieser Max Deutinger und seine Kollegen zeigen im Film, was am Snowboard alles möglich ist.

Von der Straße bis zum Berg

Dabei waren keine Geländer vor den jungen Pongauern sicher, zahllose Schanzen wurden gebaut und der Tiefschnee in den abgelegensten Gebieten des Landes erforscht. "Am schönsten war es aber wie immer am Hochkeil", schmunzelt der Mühlbacher Deutinger. "Er ist einfach mein wahrer Garten Eden, denn dort finde ich irgendetwas, das es nirgendwo sonst gibt. Aber auch in Gastein ist es immer ein Abenteuer, denn es gibt dort eine fast unendliche Zahl an Möglichkeiten, vor allem auch in den Straßen der Gemeinde. Das eine oder andere Mal blieben auch Passanten stehen, schauten uns zu und peitschten uns bei den Dreharbeiten in den verschiedenen Gemeinden an."

SN/sw/wolf wieser Ob Geländer, Schanzen oder Tore – die Updawgs finden überall Möglichkeiten.

Jugendliche gaben Feedback

Vor gut einem Jahr präsentierten die "Updawgs" den gleichnamigen Debüt-Film. Mit dieser Premiere habe sich auch in den Köpfen der Pongauer Freeskier einiges geändert. "Ziel war es immer schon, Jugendliche für den Sport zu begeistern. Und uns wurde, nachdem wir den ersten Film vorgestellt haben, klar, dass wir nun eine Art Vorbildfunktion einnehmen. Es kamen extrem viele Jugendliche auf uns zu, die auch durch den Film zum Skisport gefunden haben. Das ist ein wunderschöner Aspekt unserer Leidenschaft. Denn wir können anderen Leuten das, was uns das ganze Leben lang begeistert hat, weitergeben."