Urgestein Nico Mayer verlässt die Austria

Der Vertrag des Mittelfeldspielers wurde nach zwölf Jahren bei den Violetten nicht verlängert. SAK verliert Topkicker an Saalfelden.

Die zehn Salzburger Regionalligisten dürfen zwar weiterhin nur unter Auflagen trainieren, die Kaderplanung für die neue Spielzeit ist bei den meisten aber schon sehr weit fortgeschritten. Aus Verbandskreisen ist zu hören, dass die Spielzeit 20/21 entweder Mitte August oder Anfang September starten soll.



Austria Salzburg: Zwölf Jahre machte Nico Mayer mit der Austria viele Höhen und Tiefen durch, nicht ganz überraschend geht die Zeit des 30-Jährigen bei den Violetten nun zu Ende. Wo der Mittelfeldspieler in Zukunft spielt, steht noch nicht fest: Bad Ischl, Siezenheim und Grödig sollen Interesse bekunden. Neben dem Urgestein werden auch Stefan Nöhmer, Resul Omerovic, Hannes Endletzberger (alle?), Fabian Tribl (Hallein) und Matthias Öttl (SAK) den Verein verlassen. Auf der Habenseite stehen Manuel Krainz, Christoph Bann, Thomas Gastager, Marco Oberst (alle SAK) und Felix Wilfing.



Saalfelden: Einen namhaften Kicker lockte der Titelkandidat in den Pinzgau: Daniel Raischl verlässt den SAK und läuft in Zukunft für die Ziege-Elf auf. In den kommenden Tagen soll auch noch Austria-Verteidiger Mario Keil folgen. Michael Piljanovic hat den Verein Richtung Kitzbühel verlassen.



SAK: Neben den vielen Abgängen kann der SAK auch einige Neuzugänge präsentieren. Aus Grödig kommen neben drei 1b-Kickern auch Manuel Kalman und Stefan Federer. Eugen Rexhepi (Seekirchen) und Fabian Groiss (Eugendorf) kehren zurück , Matthias Öttl kommt von der Austria. Youngster Sebastian Hölzl wurde von Rosenheim wieder nach Salzburg gelockt. Weitere Kicker sollen folgen.



Seekirchen: Die Flachgauer müssen um zwei Youngsters zittern. Felix Eliasch wird mit Vorwärts Steyr in Verbindung gebracht und Fabian Neumayr steht auf der Wunschliste des GAK. Bereits fix weg ist Timo Neuhofer (Friedburg). Hinter dem Verbleib von Peter Pöllhuber steht noch ein Fragezeichen. "Ansonsten bleibt der ganze Kader erhalten", erklärt der Sportliche Leiter Mario Lapkalo, der noch den einen oder anderen Spieler holen will.



Anif: Alle Führungsspieler bleiben Trainer Raphael Ikache erhalten, aus Zell am See kommt Martin Hartl.



Grünau: Die Walser müssen in Zukunft auf die Dienste von Alexander Scherzer, Florian Soder (beide Karriereende) und Lukas Kessler verzichten. Ein Tormann soll noch kommen, ansonsten baut man auf die eigenen Talente.



St. Johann: Hüttschlags Thomas Kendlbacher soll den abgewanderten Dusko Sakan in der Innenverteidigung ersetzen. Weitere Transfers sind nicht geplant.



Grödig: Neotrainer Heimo Pfeifenberger ist mit vielen Spielern in Kontakt, kann aber noch keinen Neuen präsentieren. Die Routiniers Lukas Schubert und Robert Völkl sollen bleiben. Fix: Miro Bojceski bleibt dem Verein als Co-Trainer erhalten.



Kuchl: Die Tennengauer können alle Führungsspieler halten und haben sich mit Robert Strobl und Christoph Hübl verstärkt.



Bischofshofen: Die Pongauer wollen den Großteil des Kaders halten und in der neuen Saison nichts mit den hinteren Rängen zu tun haben. Mit der Kaderplanung hat Manager Patrick Reiter aber noch nicht begonnen.