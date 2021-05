Urgestein verlässt St. Johann - Puch trennt sich von zwei Routiniers

Milan Sreco zählte in den vergangenen Jahren zu den besten Regionalliga-Kickern und hatte großen Anteil daran, dass St. Johann in der dritthöchsten Spielklasse immer eine gute Rolle spielte. Nun wurde der Vertrag des 37-jährigen Mittelfeldspielers nicht mehr verlängert.

Im Winter 2012 wechselte der gebürtige Serbe Milan Sreco aus Bosnien nach St. Johann. Bei den Pongauern avancierte der offensive Mittelfeldspieler sofort zum Leistungsträger und war in den vergangenen neun Jahren nicht mehr wegzudenken. "Ein überragender Spieler, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich top ist", streut St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser dem ehemaligen U21-Teamspieler Serbiens Rosen. Trotzdem gehen St. Johann und Sreco im Sommer getrennte Wege. "Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Es ist schade, aber nachdem in der kommenden Saison, wegen der bevorstehenden Reform, niemand absteigen kann, werden wir die Mannschaft verjüngen", sagt Lottermoser. Beim Trainingsstart am Mittwoch wird sich Sreco von der Mannschaft verabschieden. Ob er seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzt, will der Routinier erst in den kommenden Wochen entscheiden. "Er würde noch sehr vielen Teams im Unterhaus weiterhelfen."

Auch Puch verjüngt den Kader

Beim Salzburg-Ligisten Puch wurden am Dienstag ebenfalls zwei Führungsspieler verabschiedet. Die Verträge von Cem Emen (31) und Fatih Ordu (32) werden nicht verlängert. "Wir haben uns entschieden, den Kader zu verjüngen", betont Puchs Sportlicher Leiter Robert Oberst, der bereits Lukas Neumayer (Bergheim) und Michael Pletschacher (Grödig 1b) verpflichten konnte.