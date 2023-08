Urteil im Streit um Spielabsage in Salzburg: Kein Videobeweis im Unterhaus

Das abgesagte Derby zwischen dem ATSV Salzburg und dem ASV Salzburg wird neu angesetzt. Die Gastgeber wurden für einen Formalfehler bestraft und verlieren einen Kicker, der Profi wird.

Der Schiedsrichter hat Recht - auch bei Spielabsagen. Das hat der Straf- und Beglaubigungsausschuss (STRUBA) des Salzburger Fußballverbands am Mittwoch bekräftigt. Das am vergangenen Sonntag frühzeitig abgesagte Derby in der 1. Landesliga zwischen dem ATSV Salzburg und dem ASV Salzburg wird neu angesetzt. Der STRUBA folgte der Argumentation des Spielleiters, der den Platz im Lieferinger Sportzentrum Nord für unbespielbar einstufte.

Kein Videobeweis im Salzburger Unterhaus

"Wenn der Schiedsrichter sagt, es ist so, dann ist das offensichtlich so. Unsere Argumente haben nicht gezählt", sagt ASV-Sektionsleiter Robert Neureiter, dessen Verein am Sonntag per Video dokumentierte, dass der Rasen in Liefering in gutem Zustand war. Das bei der Absage am Vormittag befürchtete Unwetter blieb tatsächlich aus. Die Trainer beider Mannschaften hatten gegenüber den SN erklärt, dass man auf dem Rasen spielen hätte können.

ATSV Salzburg verlor Spieler ins Profigeschäft

Gastgeber ATSV Salzburg erhielt eine Strafe für die falsche Angabe des Spielorts. Wie berichtet, hatten die Lieferinger ihre Heimstätte, die aktuell saniert wird, und nicht die Ausweichstätte im benachbarten Sportzentrum Nord angegeben. In anderer Sache: Der Aufsteiger der 1. Landesliga muss zudem künftig ohne Aleksa Radivojevic auskommen. Der Offensivspieler wechselte vor Kurzem nach Slowenien.