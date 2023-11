USC Neukirchen: "Die Arbeit trägt Früchte"

Für das Trainerteam ist nicht nur die sportliche Entwicklung zentral, sondern es will auch Werte vermitteln.

15 ehrenamtliche Trainer ("zum Teil auch mit B-Lizenz") rund um Jugendleiter Stefan Sörensen trainieren in Neukirchen 70 Kinder von der U6 bis zur U12. "Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg", so Sörensen. "Es ist uns wichtig, dass die Kinder schon von klein auf richtig Fußballspielen lernen. Das ist zwar sehr zeitaufwendig - wir trainieren zum Teil drei Mal in der Woche - und geht nicht von heute auf morgen, aber schön langsam trägt unsere Arbeit Früchte." Es mache "extrem viel Spaß", wenn man sieht, dass etwas weitergeht, und: "Man bekommt von den Kindern so viel zurück", freut sich der Jugendleiter. Die Jugendarbeit sieht er auch als essenziell für die Rekrutierung des Nachwuchses im Erwachsenenbereich: "Die grundlegenden Dinge müssen einfach so bald wie möglich vermittelt werden." Dabei ginge es auch um soziale Werte und ein gutes Miteinander: "Auch das ist ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung."