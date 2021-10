UTTC Salzburg debütiert im Europacup: Als Außenseiter ins Heimturnier

Der UTTC Salzburg empfängt ab Freitag vier internationale Spitzenclubs. Ausgerechnet beim Debüt auf großer Bühne fehlt das Aushängeschild.

Die Generalprobe vor der Premiere auf der großen internationalen Tischtennis-Bühne ist dem UTTC Salzburg misslungen. Im TV-Livespiel der heimischen Bundesliga kassierte der Vizemeister am Montag in Baden (1:4) die erste Saisonniederlage. "Peinlich, aber abgehakt", sagt Obmann Günther Höllbacher. Der Blick ist bereits auf das Heimturnier im Europacup, dem zweithöchsten internationalen Bewerb, gerichtet. Im Lieferinger Sportzentrum Nord empfängt der UTTC am Freitag Hoboken (Belgien, 13.30 Uhr) und Ostrava (Tschechien, 20), tags darauf dann Priego (Spanien, 13.30) und Carrara (Italien, 20).

