UTTC Salzburg gewann "kleines" Derby

Zweite Mannschaft des Bundesliga-Vizemeisters bezwang das Pendant aus Kuchl knapp mit 6:4. In den kommenden Wochen geht es für beide Teams um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Der UTTC Salzburg hatte nach dem Grunddurchgang den Einzug in das obere Play-off der 2. Tischtennis-Bundesliga bejubelt. Dann entschied das Berufungsgericht des österreichischen Verbands, dass zwei wegen Nichtantretens des Gegners zugunsten der Salzburger strafverifizierte Spiele nicht gezählt werden, weil die Partien von der Bundesliga zu kurzfristig angesetzt worden waren. Das junge UTTC-Team fiel damit aus den Top 8 und spielt als Zehnter des Grunddurchgangs nun im unteren Play-off gegen den Abstieg. Drei von acht Mannschaften müssen die Liga verlassen.

UTTC Salzburg feiert zwei Derbysiege

Den ersten Schritt zum Klassenerhalt hat zum Auftakt am Samstag der UTTC gesetzt. Die Salzburger setzten sich im Derby gegen den TTC Kuchl 2 auswärts mit 6:4 durch. Den Erfolg sicherte Tomas Sanchi, der alle drei Einzel gewann. Sowohl gegen Jan Nemeth als auch gegen Lorenz Seidl fixierte er den Punkt aber erst im Entscheidungssatz. Zudem setzte sich Sanchi an der Seite von Florian Bichler, der zwei seiner drei Einzel für sich entschied, im Doppel durch. Kento Waltl, der Florian Ebner (Quarantäne) ersetzte, konnte gegen Nemeth, Seidl und Johannes Schönleitner keinen Sieg beisteuern. In der Tabelle liegt der UTTC an der dritten Stelle, die Kuchler sind Fünfter. Bereits am Freitag hatte das UTTC-Landesligateam um Waltl sowie Alexander und Julia Dür mit 10:0 gegen Kuchl die Oberhand behalten.