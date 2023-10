UTTC Salzburg setzt im Spitzenspiel erstmals auf "Wunderknaben"

Das japanische Toptalent Kazuki Yoshiyama verstärkt die Salzburger gegen Wiener Neustadt.

Mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Wiener Neustadt kann Tischtennis-Bundesligist UTTC Salzburg am Freitag, 18.30 Uhr, im Sportzentrum Mitte in Nonntal die Tabellenführung übernehmen. "Ein Unentschieden wäre auch schön", sagt UTTC-Präsident Walter Windischbauer, dessen Team in Bestbesetzung antreten wird. Neben Amirreza Abbasi und Abdel-Kader Salifou, der nach seiner Schulterverletzung wieder fit ist, wird erstmals Kazuki Yoshiyama für die Salzburger spielen. Windischbauer holte den 16-jährigen Japaner, der auch am Sonntag (16 Uhr, live ORF Sport +) in Baden zur Verfügung steht, am Montag vom Flughafen in Wien ab. Der Linkshänder zählt zu den Weltbesten seines Jahrgangs und genießt als U15-Vizeweltmeister Vorschusslorbeeren. "Ein zukünftiger Topstar. Aber es ist alles neu für ihn in Österreich. Er ist zwar ein Wunderknabe, aber Wunderdinge sind noch nicht zu erwarten."

Der noch sieglose Ligakonkurrent Kuchl gastiert am Freitag (18.30 Uhr) bei Schlusslicht Linz und zwei Tage später (15 Uhr) bei den Stockerauern um den Ex-Salzburger Koyo Kanamitsu.