UTTC Salzburg: Titelkrimi fehlte nur das Happy End

Die Krönung der sensationellen Bundesligasaison blieb dem UTTC im Finale verwehrt. Wenige Punkte fehlten, um eine Aufholjagd gegen Wiener Neustadt erfolgreich abzuschließen. Doch auch der zweite Platz ist ein historischer Erfolg.

Vor der Saison hatte der UTTC Salzburg den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Nun steht das junge Team als Vizemeister der 1. Tischtennis-Bundesliga fest. Denn im Endspiel erwies sich die routinierte Mannschaft aus Wiener Neustadt am Donnerstagabend als zu stark. Die Niederösterreicher, die damit erstmals Österreichs bester Verein sind, gewannen das ORF-Livespiel in Wels knapp mit 4:2.

"Schade, es hat leider nicht gereicht. Wir sind dennoch stolz auf unsere Mannschaft", sagte UTTC-Obmann Günther Höllbacher. Auch der zweite Platz ist der bislang größte Erfolg in der 75-jährigen Vereinsgeschichte. Aber Kuchl, das zuletzt 1991 triumphierte, bleibt vorerst Salzburgs einziger Tischtennis-Staatsmeister.

Koyo Kanamitsu gewann beide Einzel

Im Finale am Donnerstag war für den UTTC nur der Auftakt nach Wunsch gelaufen: Salzburgs Nummer eins, der 20-jährige Japaner Koyo Kanamitsu, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schlug den um zwei Jahre jüngeren Deutschen Felix Wetzel in einer sehr umkämpften Partie mit 11:7, 9:11, 11:8 und 11:5.

Danach hielt Francisco Sanchi das Duell mit dem routinierten Tschechen Tomas Konecny lange offen, verlor nach sechs abgewehrten Satzbällen aber mit 10:12, 9:11 und 5:11.

SN/gepa pictures/ christian moser Koyo Kanamitsu, Francisco Sanchi, Carlo Rossi und Michael Trink (von links) zeigten Kampfgeist.

UTTC Salzburg kam schnell auf die Verliererstraße

Die Vorentscheidung zugunsten der Niederösterreicher fiel im dritten Spiel: Salzburgs 19-jähriger Italiener Carlo Rossi, der im Halbfinale gegen Wels geglänzt hatte, konnte gegen den erfahrenen Andy Pereira aus Kuba nur im dritten Satz mithalten und verlor mit 6:11, 6:11 und 13:15. Weil Kanamitsu/Rossi im folgenden Doppel Konecny/Pereira in einem Fünfsatzkrimi knapp mit 8:11, 11:9, 6:11, 11:7 und 9:11 unterlagen, hätte der UTTC nun beide ausstehenden Spiele gewinnen müssen und dabei maximal einen Satz abgeben dürfen.

Kanamitsu und Sanchi mit ungekrönter Aufholjagd

Kanamitsu verkürzte danach mit einem 3:1-Sieg gegen Konecny. Auch Sanchi wuchs danach über sich hinaus, verpasste kurz vor Mitternacht aber den nötigen Dreisatzerfolg knapp. Zwei Punkte fehlten, um auch den zweiten Satz zu gewinnen. Doch Wetzel schlug zurück und gewann mit 3:1.

Kurios: Auf den Tag genau vor vier Jahren hatten die beiden Vereine bereits ein Endspiel bestritten. Damals hatte Wiener Neustadt den Aufstieg in die höchste Spielklasse fixiert. Die Salzburger zogen zwei Jahre später nach - und sind nun an der Spitze in Österreichs Tischtennis angekommen. Daran ändert auch die neuerliche Finalniederlage nichts.