UTTC Salzburg will mit Siegesserie ins Bundesliga-Semifinale einziehen

Gelingen zum Abschluss des Grunddurchgangs in den folgenden Tagen vier Siege, scheint auch ein Platz im Endspiel in Reichweite - und damit die Champions League.

Der UTTC Salzburg startet am Mittwoch (17 Uhr) in Kapfenberg in die entscheidende Phase des Grunddurchgangs des oberen Play-offs der

1. Tischtennis-Bundesliga. Binnen zwölf Tagen stehen die abschließenden vier Duelle gegen die auf dem sechsten Rang liegenden Steirer sowie Linz (4.), Baden (8.) und Oberwart (7.) an. Wohl mindestens drei Siege benötigen die fünftplatzierten Salzburger, um den Einzug in das Semifinale der besten vier Teams zu fixieren. "Wir wollen das unbedingt schaffen. Es wäre das erste Mal in der Vereinsgeschichte", sagt Obmann Günther Höllbacher.

Mit Koyo Kanamitsu,Francisco Sanchi,Carlo Rossi und Michael Trink stehen alle Spieler zur Verfügung. "Wir treten mit der stärksten Mannschaft an und sind daher sehr zuversichtlich", sagt der UTTC-Obmann, der auch den dritten Rang noch nicht abgeschrieben hat. Dieser würde die Chancen auf einen Platz im Endspiel und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League erhöhen. "Gegen den erstplatzierten Topfavoriten Wels würden wir im Halbfinale wohl nicht bestehen. Aber gegen alle anderen wäre die Sensation möglich."