UTTC startet Saison mit Derby-Kracher in Kuchl

In der 2. Tischtennis-Bundesliga haben sich die zweiten Mannschaften des UTTC Salzburg und des TTC Kuchl in den letzten Jahren bereits heiße Duelle geliefert. Durch den Aufstieg der Tennengauer ins obere Play-off der 1. Bundesliga kommt es heuer endlich auch zum großen Salzburger Tischtennis-Derby der beiden Einserteams.

Die Kuchler haben ihr Auftaktmatch in der obersten heimischen Spielklasse bereits hinter sich. Beim 0:4 gegen Wels waren Mate Moricz, Tilen Cvetko und Istvan Molnar allerdings chancenlos. Auch gegen den großen Lokalrivalen sind die Tennengauer am Samstag (18.30 Uhr) trotz Heimvorteil klarer Außenseiter. "Es ist kein Zufall, dass es der UTTC in den letzten Jahren ins Finale und Halbfinale geschafft hat. Die haben eine wirklich starke Truppe", weiß Kuchls Coach Attila Halmai.

Beim UTTC fiebert man dem Match ebenfalls entgegen. "Wir können es kaum erwarten, dass es endlich auch für uns losgeht", sagt Sportdirektor Walter Windischbauer. Gegen Kuchl und am Sonntag gegen Kennelbach erwartet er sich "knappe Matches".