UTTC verliert Tabellenführung durch Remis in Wels

Salzburg lag im Spitzenspiel der 1. Bundesliga schon 2:0 und 3:2 voran. Kuchl schrieben mit 3:3 gegen Kennelbach erstmals an.

Der UTTC konnte am Samstag Platz eins in der 1. Tischtennis-Bundesliga nur knapp nicht verteidigen. Die Salzburger mussten sich in Wels mit einem 3:3-Remis begnügen und gaben ihre Spitzenposition lediglich durch das schlechtere Satzverhältnis an die Oberösterreicher ab. Am anderen Tabellenende des Oberen Play-offs gelang Kuchl tags zuvor der erste Punktgewinn. Im Heimspiel gegen die ebenfalls weiter sieglosen Kennelbacher erkämpften sich die Tennengauer ein 3:3-Unentschieden.

Abbasi verlor Abschlussmatch

Der UTTC lag nach 3:1-Siegen von Amirreza Abbasi (über Andreas Levenko) und Abdel Kader Salifou (über Jirí Martinko) bereits mit 2:0 voran. Doch Tomás Sanchi gelang danach weder im Einzel gegen Maciej Kolodziejczyk noch im Doppel mit Abbasi ein Satzgewinn. Die Salzburger legten durch einen 6:4-Tiebreaksieg nach 1:2-Satzrückstand von Salifou noch einmal vor. Im Abschlussmatch unterlag Abbasi aber Martinko mit 1:3. Damit wahrte Wels seine weiße Weste (3 Siege, 3 Remis) und knöpfte dem punktgleichen UTTC hauchdünn die Tabellenführung ab.

Moricz als Pechvogel

Auch Kuchl war beim 3:3 über Kennelbach nahe an seinem ersten Sieg dran. Die Tennengauer legten in der eigenen Halle stets vor. Omar Bedair, Tilen Cvetko und erneut der Ägypter Bedair brachten Kuchl mit 1:0, 2:1 und 3:2 in Führung. Im Doppel waren die beiden zwar chancenlos, doch Mate Moricz kämpfte sich in beiden Einzeln ins Tiebreak. Dort zog der Ungar aber erst mit 5:6, dann mit 4:6 den Kürzeren. Trost spendete den Kuchlern, dass zumindest die fünf Spiele währende Niederlagenserie beendet werden konnte.