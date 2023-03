UTTC verlor erst im letzten Match gegen Wels

Kuchler waren gegen Linz chancenlos. Zweitliga-Herren auf Aufstiegskurs.

Erst in der letzten Partie musste sich der UTTC im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Wels mit 2:4 geschlagen geben. Japan-Legionär Ryoichi Yoshiyama verlor zum Abschluss gegen Jiri Martinko in fünf Sätzen. Sein Landsmann Koyo Kanamitsu, der kommende Saison zum Ligakonkurrenten Stockerau wechselt, hatte zuvor mit zwei Fünfsatzsiegen für den UTTC angeschrieben.

Nicht nach Wunsch verlief das Sonntagsmatch für den TTC Kuchl. Istvan Molnar, Tilen Cvetko und Mate Moricz konnten im Heimspiel gegen Linz kein einziges Match für sich entscheiden. Damit bleiben die Tennengauer Schlusslicht im oberen Play-off.

Voll auf Aufstiegskurs ist weiterhin die zweite Mannschaft des UTTC in der 2. Bundesliga. Im ersten Auswärtsmatch des Wochenendes gegen Gumpoldskirchen/Mödling konnten Tomás Sanchi, Kento Waltl und Florian Bichler nach 0:4-Rückstand noch ein 5:5 retten. Am Sonntag kam statt Waltl Erstliga-Routinier Michael Trink zum Einsatz und führte die UTTC-Talente mit drei Einzelsiegen zum 6:3-Erfolg in Leoben. Damit liegen die Salzburger nunmehr einen Punkt hinter dem zum Aufstieg nötigen zweiten Platz. Mit Trink soll in den verbleibenden vier Spielen der Rückstand aufgeholt werden. Das wäre auch deshalb wichtig, da der UTTC mit einem weiteren Nachwuchsteam in der 2. Bundesliga einsteigen will.

Salzburgs Zweitligadamen feierten am Samstag gleich zwei 6:0-Siege, am Sonntag waren Julia Dür, Lena Promberger und Vanessa Tang gegen Tabellenführer Graz dann aber chancenlos und verloren ohne Matchgewinn. Mit Blick auf das Restprogramm dürften sie Rang zwei und damit die Aufstiegschance in der Relegation knapp verpassen.