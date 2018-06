Valentina Höll dominierte auch in Leogang

Mountainbike-Supertalent Valentina Höll gewann das Juniorenrennen beim Heimweltcup in Leogang souverän. Es war ihr dritter Sieg im dritten Rennen.

Die 16-jährige Saalbacherin hat zuvor bereits in Losinj (CRO) und in Fort William (SCO) die Konkurrenz deklassiert. Auf der Heimstrecke in Leogang hatte Vali Höll die Gegnerinnen erneut im Griff. Sie gewann das Rennen am Sonntag in 3:56 Minuten vor Nastasia Gimenez (FRA/4:11 Min.) und Ottilia Johansson Jones (SWE/4:31). In der Eliteklasse (Siegerin: Rachel Atherton/GBR in 3:41) hätte das für Rang sieben gereicht.

(SN)