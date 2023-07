Valentina Höll gewinnt Downhill-Weltcup in Val di Sole

Zwei Wochen nach dem Heimsieg in Leogang hat Mountainbikerin Valentina Höll auch den Downhill-Weltcup in Val di Sole/Italien gewonnen. Die 21-jährige Saalbacherin setzte sich am Samstag vor der Schweizerin Camille Balanche und der Neuseeländerin Jess Blewett durch und holte nach dem Short-Track-Erfolg der Tirolerin Laura Stigger am Vortag den nächsten Sieg für das ÖRV-Team im Trentino. Der Steirer Andreas Kolb, der in Leogang ebenfalls gesiegt hatte, belegte Rang sechs.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Höll war auch im Trentino nicht zu schlagen

Höll fuhr der Konkurrenz auch bei ihren sechsten Weltcupsieg in der Eliteklasse auf und davon. Bereits im Halbfinale hängte sie Balanche um 3,8 Sekunden ab. Im Finale war sie dann knapp drei Sekunden schneller als die Schweizerin. "Ich denke, ich habe es schon immer in mir gehabt. Ich musste nur noch ein bisschen älter und reifer werden", begründete sie die jüngste Erfolgsserie. "Da ich letzte Woche noch beim Crankworx in Innsbruck gefahren habe, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass das zu viel war. Aber jetzt kann ich mich ja entspannen. Also ist alles gut." Mit ihrem zweiten Sieg in Folge schob sich Höll in der Weltcup-Gesamtwertung auf Rang zwei vor. Nach drei Rennen hält die amtierende Downhill-Weltmeisterin bei 982 Punkten, vor ihr liegt Balanche (1.020), die in allen drei Bewerben Rang zwei belegt hat.