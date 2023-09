Vali Höll baut Weltcupführung mit Sieg weiter aus

Saalbacherin gewann in Frankreich mit fast drei Sekunden Vorsprung. Im Weltcup liegt sie bereits 444 Punkte voran.

Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll hat sich beim Downhill-Weltcup in Loudenvielle (FRA) wieder in bestechender Form präsentiert. Wie schon in der Qualifikation und im Semifinale fuhr die Saalbacherin der Konkurrenz auch im Finale auf und davon. Nach starkem Start lag sie nach einem Fehler zwar bei der zweiten Zwischenzeit eine halbe Sekunde hinter der Deutschen Nina Hoffmann, dann zündete Höll aber den Turbo. Schon bei der nächsten Zeitkontrolle lag sie wieder fast eine Sekunde voran. Bis ins Ziel baute die Salzburgerin ihren Vorsprung dann auf 2,84 Sekunden auf Hoffmann aus.

Für Höll war es bereits der dritte Saisonsieg. Die Führung im Gesamtweltcup hatte sie erst vor eine Woche mit Platz zwei in Andorra erobert. Damals hatte Hoffmann knapp die Nase vorn gehabt. Die Deutsche ist nach dem verletzungsbedingten Saisonaus der Schweizerin Camille Balanche Hölls erste Verfolgerin in der Gesamtwertung, liegt aber bereits 444 Punkte zurück.