Vali Höll gewinnt Quali fürs WM-Finale mit Riesenvorsprung

Salzburgerin hängte die Konkurrenz um mehr als fünf Sekunden ab. Auch Steirer Andreas Kolb als Quali-Zweiter auf Medaillenkurs.

Sofern sie nicht stürzt oder anderweitig grob ausgebremst wird, ist die Salzburger Mountainbikerin Valentina "Vali" Höll im Downhill aktuell einfach nicht zu schlagen. Das zeigte sich auch am Freitag bei der Qualifikation für das samstägige Finale (13.30 Uhr) bei der Rad- und Mountainbike-WM in Schottland.

Als amtierende Weltmeisterin ging Höll als letzte Fahrerin auf die Strecke − und pulverisierte die Zeiten ihrer Konkurrentinnen regelrecht. Für die technisch anspruchsvolle Abfahrtsstrecke in Fort William, auf der sie erst ein Mal (in ihrer ersten Juniorinnensaison 2018) triumphiert hat, benötigte sie nur 5:02 Minuten und verwies damit die Britin Tahnée Seagrave um fast sechs Sekunden auf Platz zwei. Stark präsentierte sich auch der Steirer Andreas Kolb bei den Herren. Er landete als Zweiter nur 0,78 Sek. hinter Titelverteidiger Loïc Bruni (FRA) und hat damit ebenfalls Edelmetall im Visier.

Bei den Damen ist Vali Höll nicht erst seit ihrer beeindruckenden Qualifahrt die große Gejagte. Die Saalbacherin will in Schottland unbedingt ihren 2022 in Les Gets eroberten WM-Titel verteidigen, der ihr heuer einen Leonidas-Löwen als Salzburgs Sportlerin des Jahres eingebracht hat. Allein schon, um weiter im Regenbogentrikot anzutreten. "Ich weiß, wie gut es sich anfühlt, es zu tragen, und ich bin noch nicht ready, es wegzugeben. Ich werde alles machen, damit ich es anbehalte", betont die 21-Jährige. Im Vergleich zu früher fühle sie sich "ziemlich entspannt" und spüre keinen Erwartungsdruck von außen. Das mindert hoffentlich die Gefahr, auf der WM-Strecke zu Sturz zu kommen. Bereits im Training hatte die Piste mit der Deutschen Nina Hoffmann (Sturz auf den Kopf) und der Britin Rachel Atherton (ausgerenkte Schulter) gleich zwei Medaillenanwärterinnen böse abgeworfen.