Vali Höll kostet erneuter Sturz die WM-Medaille

Saalbacherin rutschte nach Zwischenbestzeiten aus und wurde Zwölfte.

Die Pechsträhne von Mountainbikerin Valentina Höll seit ihrem Aufstieg in die Eliteklasse hat auch bei der Weltmeisterschaft in Val di Sole angehalten. Die 19-Jährige kam am Sonntag im Downhill-Finale kurz vor dem Ziel zu Sturz und landete schließlich auf Rang zwölf.

Dabei hatte am Freitag noch alles danach ausgesehen, als ob Höll ihre jüngste Unglücksserie endlich beenden könnte. So gewann die zweifache Junioren-Weltmeisterin das Qualifying mit über einer Sekunde Vorsprung auf die Französin Myriam Nicole. Und auch im Rennen am Sonntag schien vorerst alles nach Plan zu laufen. Höll knallte eine Zwischenbestzeit nach der anderen auf die Strecke, ehe ein Ausrutscher kurz vor Schluss ihre Medaillenträume erneut zunichtemachte. Die Saalbacherin rappelte sich zwar noch auf und fuhr über die Ziellinie, letztlich wurde sie aber bis auf Rang zwölf durchgereicht. Auf Siegerin Nicole, die sich zum zweiten Mal die Goldmedaille sichern konnte, fehlten ihr am Ende 22,5 Sekunden.

Hölls Pechsträhne hatte bereits im vergangenen Oktober bei ihrer Heim-WM in Leogang begonnen. Damals war sie (nach Bestzeit im Qualifying) im letzten Training schwer gestürzt und musste ihr Sprunggelenk operieren lassen. Bei ihrer Premiere im Elite-Weltcup in Leogang lag sie Mitte Juni gleich wieder auf Siegkurs, stürzte aber im letzten Streckenteil und konnte zumindest noch Platz zwei retten. Im folgenden Weltcup Anfang Juli in Les Gets kam sie ebenfalls kurz vor dem Ziel zu Sturz und landete auf Rang sieben.

Ein wenig Trost brachten Höll bei der WM in Val di Sole ihre Cross-Country-Teamkolleginnen im U23-Bewerb. Mona Mitterwallner wurde ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und siegte vor Laura Stigger.