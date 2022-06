Vater und Sohn beim "Kitz" der Katamarane

Seehamer Segelduo geht als frischgebackener Staatsmeister in die größte Katamaran-Regatta der Welt um die Nordseeinsel Texel.

Wolfgang und Paul Klampfer bilden schon lange ein starkes Duo. Der 52-Jährige und sein 21-jähriger Sohn haben gemeinsam schon etliche Segelregatten bestritten und dabei einige nationale Titel geholt. Zuletzt setzten sich die beiden bei den Staatsmeisterschaften der Katamarane Topcat K1 in Breitenbrunn auf dem Neusiedlersee durch.

Nun erfüllen sie sich mit dem Start bei der größten Katamaran-Regatta der Welt, der "Runde um Texel", einen gemeinsamen Traum. "Normalerweise gehen da 500, 600 Teilnehmer an den Start. Wegen Corona ist das Rennen zwar heuer nicht ganz so stark besetzt, aber es wird trotzdem eine große Herausforderung für uns ", erklärt Vater Wolfgang, den die Regatta um die Nordseeinsel schon lange fasziniert hat. "Das ist hier ein echtes Volksfest mit vielen Zuschauern, vergleichbar mit Kitzbühel im Skisport."

Für das internationale Rennen steigt das Duo am Samstag in ein neues Gefährt. "Wir bekommen extra ein Werftboot zur Verfügung gestellt", erklärt Papa Klampfer. "Auch wenn wir zum ersten Mal gemeinsam in dem K2X-Katamaran sitzen, sind wir zuversichtlich, dass wir uns darin schnell wohlfühlen. Technisch ist es ja relativ ähnlich zu unserem bisherigen Boot." Als Ziel haben die beiden die Top 10 ausgegeben. "Aber während so einer Fahrt kann viel passieren", weiß der Senior, der im Boot als Steuermann das Ruder in den Händen hält. "Paul ist als Leichtathlet bei uns der Motor und macht alles, was viel Kraft benötigt."