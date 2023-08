Verband greift durch: Harte Strafen für HSV und Grödig - "Übeltäter" spielte im Landescup

Drei Tage nach dem Eklat beim Landesliga-Spiel zwischen dem HSV Wals und der Grödig 1b sprach der Salzburger Fußballverband am Mittwoch die Strafen aus. Beide Clubs zeigen sich mit dem Urteil nicht zufrieden.

Nach dem 5:5-Ausgleichstreffer des HSV Wals im Heimspiel gegen die Grödig 1b kam es am Sonntag zu unschönen Szenen. Laut dem Salzburger Fußballverband gerieten der HSV-Kicker Telat Ünal und der Grödiger Matthias Strobl heftig aneinander. Im Anschluss stürmten mehrere Zuschauer das Feld, Schiedsrichterin Marina Zechner brach die Partie ab. Für diese Vorfälle wurden am Mittwoch vom Strafausschuss des SFV harte Strafen ausgesprochen. Die Partie wird mit 0:0 und null Punkten für beide Clubs gewertet. Zudem werden beide Vereine am Ende der Saison bei Punktegleichheit rückgereiht. Ünal wurde für acht Spiele gesperrt, Strobl für vier Partien. Außerdem wurden beide Clubs zu einen Geldstrafe von 400 Euro verdonnert.

Beide Vereine unzufrieden

"Ich kann dieses Urteil überhaupt nicht verstehen. Den Platzsturm haben gegnerische Anhänger verursacht und wir werden bestraft", ärgert sich HSV-Sektionsleiter Thomas Pichler. Für den Grödiger Verantwortlichen Heimo Pfeifenberger wurde der falsche Spieler gesperrt: "Matthias Strobl ist nicht mit Telat Ünal aneinandergeraten, sondern ein anderer Spieler von uns. Wir wollten es dem Verband mit Videos beweisen, leider wurde dem Bericht des Linienrichters mehr geglaubt als unseren Bildern." Trotz Unzufriedenheit wollen beide Clubs nicht gegen das Urteil berufen.

"Übeltäter" bei Landescup-Sensation am Feld

Obwohl Grödigs Strobl am Sonntag von Schiedsrichterin Zechner wegen einer Tätlichkeit angezeigt und am Mittwoch für vier Partien gesperrt wurde, stand der Youngster am Dienstag bei der Landescup-Sensation von Grödig gegen Bischofshofen auf dem Spielfeld. Das war möglich, weil die Anzeige der Unparteiischen den Vereinen erst am Mittwochvormittag zugestellt wurde. Wären die Verantwortlichen einen Tag früher in Kenntnis gesetzt worden, dann hätte Strobl im Landescup nicht auflaufen dürfen.

Vorfall am Parkplatz noch nicht geklärt

Wie der Verband den Vorfall am HSV-Parkplatz, nach einem Handgemenge wurde ein Grödig-Funktionär am Kopf verletzt, bewertet, steht erst in ein paar Wochen fest. "Da warten wir die polizeilichen Ermittlungen ab und dann entscheiden wir, ob wir weitere Schritte einleiten", erklärt Herbert Kößler vom Strafsenat.