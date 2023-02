Verbesserter UHC konnte beim Spitzenreiter lange mithalten

Salzburger lagen bei 21:27-Niederlage erst nach 23 Minuten erstmals zurück. Innsbruck nützte fünfminütige Schwächephase des UHC eiskalt aus.

Patrick Scherbel zeigte sich nach halbjähriger Verletzungspause gleich wieder in starker Verfassung.

Bei den Niederlagen in Bregenz (18:32) und im Heimspiel gegen Lauterach (30:31) hatten sich die Handballer des UHC zuletzt nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Zum Abschluss des Grunddurchgangs der HLA Challenge Nord/West (2. Bundesliga) präsentierten sich die Salzburger im Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Innsbruck wieder verbessert − und das, obwohl sie nach dem Ausfall mehrerer Stammspieler nur mit zehn Mann nach Tirol gereist waren.

Missglückter Start in Hälfte zwei

Bei der 21:27-Niederlage konnte der UHC das Match nach gutem Start lange offen gestalten. Erst nach 23 Minuten ging Innsbruck erstmals (mit 10:9) in Führung und lag zur Pause nur mit 12:10 voran. "Die erste Halbzeit war sehr zufriedenstellend. Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und geduldig auf die Chance gespielt", freute sich Trainer Daniel Röse. Der Start in Hälfte zwei missglückte dann allerdings den Salzburgern. Binnen fünf Minuten zogen die Gastgeber auf 18:10 davon, danach konnte der UHC das Match aber wieder ausgeglichen gestalten und den Rückstand sogar noch etwas verkürzen.

"Das war wieder ordentlicher Handball"

"Insgesamt war es von der Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den letzten beiden Spielen, inklusive sehr solider Torhüterleistungen - das war wieder ordentlicher Handball", erklärte Röse. "Innsbruck hat vor allem die Überzahlsituationen nach Zeitstrafen deutlich besser als wir genutzt und letztlich verdient gewonnen - wenn auch für mein Empfinden um zwei, drei Tore zu hoch. Das Match war ausgeglichener, als es das Endergebnis vermuten lässt."

Beim Comeback gleich Topscorer

Besonders erfreulich war das Comeback von Patrick Scherbel, dem seine halbjährige Verletzungspause kaum anzumerken war. Mit acht Treffern avancierte er vor Sebastian Aufhauser und Christian Wagner (je vier Tore) zu Salzburgs Topscorer. Weiter geht es für den UHC nun Mitte März im Abstiegsplayoff, in das die Salzburger dank der starken Herbstrunde sechs Punkte mitnehmen.