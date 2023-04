Verliert Austria Salzburg im Sommer Torjäger Marco Hödl?

Die Violetten freuen sich über 4:2-Sieg, bangen aber um ihren Topstürmer.

Seit fast vier Jahren geht der Steirer Marco Hödl für den Regionalligisten Austria Salzburg auf Torjagd. Der 26-Jährige zählt zu den besten Stürmern in Salzburg und stellte seine Torgefahr auch am Samstag wieder unter Beweis. Beim 4:2-Sieg zum Auftakt des oberen Play-offs gegen Seekirchen trug sich der Vollblutstürmer ein Mal in die Schützenliste ein und hält nun bei 13 Saisontreffern.

Ob der angehende Polizist auch über den Sommer hinaus für die Violetten auflaufen wird, steht noch nicht fest. "Wir befinden uns in Gesprächen. Es kann aber durchaus sein, dass Marco aus beruflichen Gründen kürzertreten muss", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider. An Angeboten mangelt es Hödl nicht: Einige Clubs aus der Regionalliga und Salzburger Liga bemühen sich um ihn. Begehrt ist auch Abwehrchef Matthias Theiner. "In den kommenden Wochen werden wir weitere Gespräche mit unseren Spielern führen, dann sehen wir weiter", so Schaider, der sich damit über die Zukunft bedeckt hält. Vereinbarungen über den Sommer hinaus haben neben Schaider nur die Winterzugänge Yannic Fötschl, Lukas Alterdinger sowie René Zia und Marinko Sorda.

Im Landescup wartet Grünau

Sportlich geht es für die Austria bereits am Mittwoch weiter: Im Landescup-Viertelfinale wartet zu Hause der Ligakonkurrent Grünau. "Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Der Start in das obere Play-off ist gelungen, jetzt wollen wir nachlegen", betont Schaider.

"Kuriose Entscheidung" ärgert Seekirchen

Ganz anders ist die Stimmungslage in Seekirchen. "Wir kassieren zu viele Gegentore und nutzen vorne unsere Chancen nicht konsequent genug", ärgert sich Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo, der auch auf Schiedsrichter Damir Karlic nicht gut zu sprechen ist. Der Unparteiische hatte in der 25. Minute beim Spielstand von 2:0 Austria-Innenverteidiger Mathias Hausberger nach einer vermeintlichen Notbremse ausgeschlossen. Karlic ließ sich aber von seinem Linienrichter umstimmen und nahm den Ausschluss zurück. "Eine kuriose Entscheidung. Mit einem Mann mehr wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen", sagt Lapkalo. Für Seekirchen geht es am Mittwoch im Landescup in Thalgau weiter.