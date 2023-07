Verona-Aus beschert Neumayer doch noch Starplatz in Kitzbühel

Salzburger reiste nach seiner Achtelfinal-Niederlage in Italien gleich weiter nach Tirol.

Nach zwei souveränen Siegen in der Quali und der Aufgabe seines Gegners nach nur einem Satz in der Auftaktrunde war für Tennisprofi Lukas Neumayer zwar am Donnerstag im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Verona Endstation. Die Enttäuschung über die Drei-Satz-Niederlage gegen Lokalmatador Stefano Napolitano wurde aber rasch gemildert. Denn das vorzeitige Aus in Italien bescherte dem 20-jährigen Salzburger die Möglichkeit, doch noch beim großen Heimturnier in Kitzbühel anzutreten.

"Ich habe schon darauf gehofft, dass noch ein Platz für mich frei wird. Als ich dann gesehen habe, dass Jurij Rodionov in Zug ins Halbfinale eingezogen ist, war mir klar, dass es reicht", erzählt Neumayer, der bereits lange vor der offiziellen Benachrichtigung durch die ATP nach Kitzbühel gereist war. "Wir sind gleich nach meiner Niederlage abgefahren und waren am Freitag um halb drei in der Früh vor Ort."

In Verona hatte sich der Radstädter lange von seiner besten Seite gezeigt. "Schon die ersten drei Matches waren sehr gut. Im Achtelfinale war das Niveau dann aber von Beginn an extrem hoch. Leider habe ich mein eigenes Level nach dem Gewinn des ersten Satzes nicht halten können und so meinen Gegner aufkommen lassen", berichtet Neumayer.

Während in Italien das Publikum im Achtelfinale aufseiten seines Gegners stand, darf er ab Samstag (Qualistart) in Kitzbühel auf große Unterstützung von den Rängen zählen. "Darauf freue ich mich natürlich besonders. Auch in Verona war die Stimmung eigentlich extrem gut. Mein Spielstil kommt beim Publikum meistens gut an, aber mit einem Heimturnier wie zuletzt in Salzburg ist das natürlich nicht zu vergleichen", sagt Neumayer.

So trugen ihn die Fans beim Turnier im Volksgarten bis ins Finale. "Die haben mich dort super unterstützt, vor allem im Halbfinale hat mir das viel gebracht", erinnert sich der 20-Jährige.

Auch in puncto Selbstvertrauen hat ihm der starke Auftritt in Salzburg wieder Auftrieb gegeben. "Mein Saisonstart ist ja sehr schwierig gewesen. Auch weil ich mir so viel vorgenommen hatte, waren meine Auftritte für mich enttäuschend. Jetzt spiele ich deutlich schneller als noch vor einem halben Jahr und fühle mich auf dem Platz wieder sehr wohl", erläutert Neumayer. In Kitzbühel soll ihn das zumindest wieder (wie bereits 2021) ins Hauptfeld bringen. Im Vorjahr war für ihn bereits in der ersten Qualirunde Schluss.