Versöhnlicher Abschluss: FC Bergheim gewann Cupspiel in letzter Minute

Cecilija Rados traf in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg beim Zweitligisten FC Dornbirn. Die in der Bundesliga an vorletzter Stelle liegenden Flachgauerinnen feierten im letzten Spiel vor der Winterpause den zweiten Saisonsieg.

SN/GEPA pictures Zum Abschluss der Herbstsaison konnten die Bergheimerinnen jubeln.

Nach sechs Niederlagen in Serie in der Frauen-Bundesliga hat der FC Bergheim am Samstag in der ersten Cuprunde ein Erfolgserlebnis gefeiert. "Ein versöhnlicher Abschluss der Herbstsaison. Es ist bitter, dass jetzt Pause ist. Denn zuletzt sind wir besser zurechtgekommen", sagte die spielende Sportchefin Anna Hengstl nach dem 3:2-Sieg in Dornbirn. FC Bergheim vergibt in Dornbirn 2:0-Führung Gegen den Tabellenvierten der 2. Bundesliga hatte Bergheim dank eines Elfmeters von Julia Kastner (35. Minute) und eines über den Flügel schön herausgespielten Treffers von Sabrina Gahr (40.) bereits 2:0 geführt. Doch ein Ballverlust im Spielaufbau kostete noch vor dem Seitenwechsel den Zwei-Tore-Vorsprung. Carina Brunold traf für den ambitionierten Aufstiegsanwärter aus Vorarlberg. Cecilija Rados trifft spät zum Sieg In der Schlussphase einer hart umkämpften zweiten Spielhälfte verabsäumten die Gäste bei einer Drei-gegen-eins-Situation die Vorentscheidung. Im Gegenzug glich die eingewechselte Genesis Castrellon für Dornbirn aus (83.). Doch Bergheim konterte noch ein Mal erfolgreich. Nach einer Balleroberung in der 92. Minute riss Lisa-Marie Bauer ein Schuss ab, doch vom Flügel bediente Christina Gierzinger die Siegtorschützin Cecilija Rados mustergültig. "Es war kein schönes Spiel. Das war auf dem Boden aber auch schwierig. Wir sind daher zufrieden. Auch dreckige Siege sind schön", erklärte Hengstl.