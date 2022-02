Verwirrung nach Futsal-Spitzenspiel: Inter Kleßheims Jubel verstummte

Die Salzburger wähnten sich nach verlorenem Spitzenspiel als Tabellenführer, sind aber nun doch im Hintertreffen.

Inter Kleßheim hat das Spitzenspiel der 2. Futsal-Bundesliga gegen Ljuti Krajisnici aus Linz am Sonntag mit 3:4 (1:1) verloren und feierte nach dem Schlusspfiff dennoch, als stünde man als Meister der Gruppe West und Aufsteiger in die höchste Spielklasse fest. Doch der Jubel war verfrüht und der Schock beim Blick auf die Tabelle groß.

Der Salzburger Liganeuling hat zwar sowohl gegen die Oberösterreicher (6:5 im Auswärtsspiel) als auch gegen den ebenfalls punktgleichen Tabellendritten LPSV Kärnten (14:4, 5:9) das jeweilige direkte Duell gewonnen, aber in der Tabelle aktuell dennoch nicht die Nase vorn. Denn die Linzer weisen dank einer besseren Bilanz gegen die Kärntner (3:4, 10:0) das beste Torverhältnis aus den Direktbegegnungen des Trios auf und sind nun Erster. In der Schlussrunde haben aber auch sie den Titel nicht in der eigenen Hand. Nur bei Punktegleichheit aller drei Teams sind sie voran. Patzt etwa der LPSV Kärnten, fixiert Kleßheim mit einem Erfolg über Klagenfurt 1b am Samstag doch noch Platz eins.

Ganz akzeptieren konnten die Kicker von Inter Kleßheim das nach dem Spiel lange nicht. Doch nach Stunden des Rechnens und Studierens der ÖFB-Regeln sagte Obmann und Kapitän Stefan Federer: "Es ist bitter, dass wir beide Gegner im direkten Duell schlagen, aber jetzt trotzdem nur Zweiter sind. Aber so ist es. Die Momente in der Halle waren wieder sehr schön. Dafür machen wir das."

Zum Spiel: Beim letzten Saisonduell im Lieferinger Sportzentrum Nord hatten die Salzburger am Sonntag einen Fehlstart hingelegt. Nach einem frühen Gegentreffer steigerten sich die nervösen Hausherren im Laufe der ersten Halbzeit zwar. Das gefährlichere Team blieben aber lange die Linzer, die Tormann Leon Schmid zu einigen Glanzparaden zwangen. Auf der anderen Seite dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe Elvis Ozegovic mit einem wuchtigen Schuss ins Kreuzeck zum 1:1 ausglich.

Doch die Trendwende leitete der Torjäger damit vorerst nicht ein. Denn die Oberösterreicher stellten nach dem Seitenwechsel rasch auf 2:1. Danach drehten die Salzburger die Partie durch ein Traumtor von Ozegovic und einen Treffer von Benjamin Taferner aus der eigenen Spielhälfte ins leere Tor. Doch die Gäste, die ihren Torwart längst durch einen Feldspieler ersetzt hatten, schlugen zurück und gewannen noch 4:3. Nach dem Schlusspfiff jubelten anfangs nur die Verlierer. Wer zuletzt lacht, bleibt abzuwarten.