Verwirrung um Aufstiegsregeln: Im Titelrennen der Salzburger Liga zittern die Regionalligisten mit

Findet sich ein Aufsteiger für das Comeback der Westliga? Welche Fristen und Regeln gelten? Die Unsicherheit in der Salzburger Liga ist groß.

An der Tabellenspitze der Salzburger Liga wird das Gedränge wieder größer. Weil Thalgau in Hallwang unterlag (0:2) und Verfolger Bürmoos beim ASV Salzburg nicht über ein torloses Remis hinauskam, kam der Tabellendritte Eugendorf mit einem 5:0-Erfolg in Altenmarkt auf einen bzw. zwei Punkte heran. Ein spannendes Titelrennen zeichnet sich ab. Doch wird es auch ein Aufstiegskampf?

Dass etwa Thalgau im Falle des Falls auf den Platz in der Westliga verzichten würde, steht seit Wochen im Raum. Vom Tabellenersten, ...