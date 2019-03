Vor vollem Haus bei der Salzburger Fight Night IV feierte die Salzburger Kampfsportlerin ihr emotionales Karriere-Ende.

Die Kölnerin Christina Puffert lieferte der 33-jährigen Halleinerin vor rund 600 Fans in der Sporthalle Alpenstraße einen harten Muay-Thai-Boxkampf über drei Runden. Doch am Ende behielt Fiedler die Oberhand und feierte ihren Abschied mit vielen Freunden und Weggefährten. "Besser hätte der Abschiedskampf nicht verlaufen können", sagte Fiedler. "Es war so intensiv und krass, wie ich mir das nicht gedacht hätte. Dass so viele Leute gekommen sind, war absolut schön", sagte Fiedler. "Irgendwann ist der Zeitpunkt da, sich zu verabschieden." Als Trainerin im RS-Gym in Wals-Siezenheim bleibt die langjährige Galionsfigur ihrem Sport weiter erhalten.

Quelle: SN