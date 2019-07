Die Union-Salzburg-Leichtathletin könnte bei der U20-Europameisterschaft in Boras (SWE) ihre Medaillensammlung erweitern. Am Sonntag testet sie ihre Form in Regensburg.

Hier ist etwas Großes im Entstehen - das gilt nicht nur für die Tribüne im Sportzentrum Rif, die sich derzeit noch im Bau befindet. Sondern auch auf der Weitsprunganlage davor, die bereits fertiggestellt ist. Inge Grünwald (Union Salzburg LA), Salzburgs ...