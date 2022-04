Neue Sportanlage eröffnet Anfang Mai in Elsbethen

Rund 7,5 Millionen Euro flossen in die neue Sportanlage in Elsbethen. Mit dem Osterwochenende ging sie in Betrieb. Ausfälle trüben die Freude über neue Heimstätte.

Feierlich übergeben wird die neue Elsbethener Sportanlage zwar erst am 7. Mai. Mit einem Heimsieg gebührend eingeweiht hat der Tabellenführer der 2. Klasse Nord B das Schmuckstück aber schon zum Frühjahrsauftakt am vergangenen Wochenende. Vor rund 400 Zuschauern wurde Gollings 1b-Mannschaft 2:0 bezwungen. Den Ehrenankick bestritt Bürgermeister Franz Tiefenbacher. Er hofft auf einen Aufstieg der Kampfmannschaft in den nächsten Jahren um ein, zwei Klassen. Die Sportanlage hat in unmittelbarer Nähe zur Red Bull Base am alten Standort eröffnet. ...