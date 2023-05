Niklas Distler sprang locker zur Trampolin-Weltmeisterschaft

Der 20-jährige Niklas Distler aus Hallwang qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft auf dem Freestyle-Trampolin. Erst vor Kurzem gelangen ihm sechs Salti.

Niklas Distler konnte sein Glück kaum fassen. Er erreichte beim WM-Qualifikationsturnier in Bern den zweiten Platz. Der Absolvent der HTL in Salzburg-Itzling wird daher Österreich bei der Freestyle-Trampolin-Weltmeisterschaft in London vertreten. Dieses Event beginnt am 2. August und dauert insgesamt drei Tage. Die Athleten aus der gesamten Welt werden dabei ihre besten Sprünge zur Schau stellen. "Ein Top-Ten-Platz wäre super, weil ich dann automatisch für die nächste WM qualifiziert wäre. Ich denke, dass dieses Ziel auch machbar ist", sagt der 20-Jährige.

Eine Kirche wird für die WM umgebaut

Die Weltmeisterschaft geht in einer Kirche in London über die Bühne. "Sie wird extra für diese Veranstaltung umgebaut", sagt Distler, der im Garten seiner Eltern auf gleich zwei Trampolinen täglich trainiert.

Bei der WM gilt es dann, in mehreren Durchgängen die besten Sprünge zu zeigen. Dazu zählen unter anderem Schrauben und Salti. Eine Jury bewertet die korrekte Ausführung, Schwierigkeit und Kreativität. Erst vor Kurzem stellte der 20-Jährige mit sechs Salti einen eigenen Rekord auf. Bei seinen Sprüngen erreicht er eine Höhe von bis zu sieben Metern.

Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, kennt Niklas Distler auch die Schattenseiten dieses Sports. Vor vier Jahren brach er sich bei einem Sprung den linken Fuß. "Ich hatte damals noch nicht die Erfahrung. Heute würde mir so ein Missgeschick wohl nicht mehr passieren." Er habe sich in den vergangenen Jahren eine besondere Form der Aufmerksamkeit bei seinen Sprüngen angeeignet, um nicht die Kontrolle zu verlieren.

"Wir wollen gar nicht, dass unser Sport olympisch wird"

Durch das Springen auf dem Trampolin hat Niklas Distler Freunde auf der ganzen Welt gefunden, die ihn auch regelmäßig in Salzburg besuchen - erst vor Kurzem zu seinem 20. Geburtstag. "Die Rivalität spielt nur eine kleine Rolle. Wir freuen uns auch, wenn jemand anderem ein guter Sprung gelingt."

Freestyle-Trampolin gehört nicht zum olympischen Programm. Das soll auch so bleiben. "Wir wollen gar nicht, dass unser Sport olympisch wird, denn wir wollen uns in keine Kategorie stecken lassen", so Distler. In den kommenden Wochen stehen noch unzählige Sprünge auf dem Programm, um für London gerüstet zu sein. Seine Eltern Kerstin und Peter werden ihn begleiten und kräftig die Daumen drücken.